Expresso: CPI sem paz, Comissão é comparada a ‘carnaval fora de época’ por Bolsonaro

Um dia após o Palácio do Planalto sofrer uma série de derrotas na instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, o presidente Jair Bolsonaro fez novas críticas contra a comissão do Senado. Em conversa com apoiadores na manhã desta quarta-feira, 27, Bolsonaro cobrou o colegiado que investigue prefeitos e governadores e afirmou que a comissão pode virar “um carnaval fora de época”. Inicialmente com foco nos erros e omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia, a CPI ampliou o escopo para Estados e municípios após pressão do Executivo.

E ainda: o impacto da pandemia no aprendizado das crianças. Ouça essas e outras notícias desta quarta-feira, 28, no “Eldorado Expresso”.

