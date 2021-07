Expresso: CPI suspensa após habeas corpus de Emanuela Medrades

Senadores da CPI da Covid se irritaram hoje com o silêncio da diretora técnica da Precisa Medicamentos, Emanuela Medrades e suspenderam o depoimento. A empresa — que representa no Brasil a Bharat Biotech, fabricante da vacina Covaxin — é citada como intermediária nas negociações para compra do imunizante indiano. Ontem, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, concedeu à Emanuela habeas corpus que permite a ela ficar em silêncio diante dos questionamentos dos senadores.

André Mendonça, chefe da Advocacia-Geral da União (AGU), foi indicado formalmente pelo presidente Jair Bolsonaro para assumir a vaga deixada por Marco Aurélio Mello no Supremo Tribunal Federal (STF). A indicação consta na edição do Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, 13.

E mais: governo federal exclui Inpe da divulgação dos dados sobre alertas de incêndios e queimadas no Brasil. Ouça estas e outras notícias desta terça-feira, 13, no “Eldorado Expresso”.

