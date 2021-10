Expresso: CPI tenta chegar a um acordo após divergências sobre o relatório

O relator da CPI da Covid, senador Renan Calheiros, defendeu o diálogo entre os integrantes da comissão e um relatório final dos trabalhos aprovado pela maioria dos colegas. “Só briga quando dois querem. Eu não estou disposto a brigar. É normal ter diferenças, mas a política existe para aparar diferenças e chegar a um denominador comum”, justificou o parlamentar em entrevista à Rádio Eldorado nesta terça-feira, 19, minimizando o mal estar. Apesar das informações coletadas ao longo de 6 meses de investigação e a apuração de omissões do governo pela CPI, o relator avalia que o presidente Jair Bolsonaro manteve o tom negacionista e avesso às críticas na condução da pandemia.

O arranjo financeiro aprovado pelo presidente Jair Bolsonaro para levar o valor médio do novo programa social Auxílio Brasil a R$ 400 até o fim de 2022 pode provocar novas baixas na equipe econômica. Por enquanto, os principais auxiliares do ministro estão focados na contenção de danos, após a ala política do governo impor uma derrota à equipe econômica e emplacar um desenho do auxílio com uma parte (R$ 100) fora do teto de gastos, a regra que limita o avanço das despesas à inflação. Mesmo que o gasto seja temporário, a medida vai contra o que vinha sendo defendido pelo Ministério da Economia.

E ainda: a redução do intervalo entre doses da vacina anticovid da Pfizer em São Paulo e os planos para a suspensão do uso obrigatório de máscaras no Rio. Ouça estas e outras notícias desta terça-feira, 19, no “Eldorado Expresso”.

