Expresso: Crescimento da economia brasileira, queimadas proibidas e seleção feminina sem Marta

O crescimento de 0,4% do Produto Interno Bruto (PIB) no segundo trimestre de 2019, número acima do esperado pelo mercado (0,2%), faz economistas começarem a olhar com um pouco mais de otimismo para a economia daqui para a frente. E ainda, o governo federal decidiu proibir por 60 dias a permissão para queimadas em todo o território nacional. A medida foi publicada hoje no Diário Oficial da União (DOU).

Seleção brasileira feminina de futebol enfrente a Argentina sem a jogadora Marta. Ouça tudo isso e muito mais no Eldorado Expressodesta quinta-feira, 29. Clique no player acima. Você também pode ouvir o programa ao vivo na Rádio Eldorado (FM 107,3), de segunda a sexta, a partir das 13h.

