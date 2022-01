Expresso: Criança quilombola é a primeira vacinada do Brasil

O menino indígena Davi, da etnia Xavante, de 8 anos, foi a primeira criança a ser vacinada contra a covid-19 no Estado de São Paulo. O governo paulista realizou nesta sexta uma cerimônia para marcar o início da campanha para a faixa etária de 5 a 11 anos. A aplicação para o público-alvo em geral, no entanto, só está prevista para começar na capital paulista na próxima segunda-feira, dia 17.

O aumento do número de casos de covid-19 no Brasil, causado pela chegada da variante Ômicron no fim do ano passado, evidenciou um problema que se estende desde o começo da pandemia: a falta de uma política nacional efetiva de testagem em massa da população. Anunciado pelo Ministério da Saúde, em 17 de setembro do ano passado, o Plano Nacional de Expansão da Testagem para Covid-19 (PNE-Teste) não chegou a mais da metade dos municípios do País, segundo pesquisa da Confederação Nacional dos Municípios (CNM) feita com exclusividade para o Estadão.

E mais: greve entre os profissionais de medicina primária da cidade de São Paulo e o fim da era Real para Andrew, filho de Elisabeth segunda. Ouça estas e outras notícias desta sexta-feira, 14, no “Eldorado Expresso”.

