Expresso: ‘Crimes de Bolsonaro são mais graves que de Collor e Dilma’, diz Reale Jr.

Os crimes de Jair Bolsonaro na pandemia são mais graves do que aqueles que levaram ao impeachment de Fernando Collor, em 1992, e Dilma Rousseff, em 2016. A afirmação é do ex-ministro da Justiça Miguel Reale Júnior, coordenador do grupo de juristas que apontou à CPI da Covid sete crimes cometidos pelo presidente da República. Em entrevista à Rádio Eldorado, o autor dos outros dois pedidos de impeachment da história brasileira disse que os elementos para responsabilizar Bolsonaro são mais fortes.

O Ministério da Saúde publicou hoje uma nota informativa em que volta atrás sobre a vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos sem comorbidades. Agora, a orientação da pasta é que não seja feita a vacinação deste grupo. Assim, a vacinação deve ficar restrita a três perfis específicos: adolescentes com deficiência permanente, adolescentes com comorbidades e adolescentes que estejam privados de liberdade. A nota informativa desta quinta contraria outra publicada pela pasta em 2 de setembro, que recomendava a vacinação para esses adolescentes a partir do dia 15.

E mais: O piso salarial dos professores em último lugar num ranking de 40 países e a inflação nas alturas que leva o pé de frango à mesa do brasileiro. Ouça estas e outras notícias desta quarta-feira, 15, no “Eldorado Expresso”.

