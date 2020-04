Expresso: Crise Bolsonaro x STF; prefeitura de SP amplia quarentena; e o perdão das dívidas de igreja evangélica

O presidente Jair Bolsonaro acusou nesta quinta-feira, 30, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes de decidir de forma “política” ao barrar a posse do Alexandre Ramagem como diretor-geral na Polícia Federal. Segundo o presidente, a decisão “quase” criou uma “crise institucional” entre o Palácio do Planalto e a Corte e disse ver brecha para que seja descumprida.

E ainda: uma interferência presidencial pelo perdão da dívida de uma igreja evangélica. Ouça essas e outras notícias no Eldorado Expresso desta quinta-feira, 30. Clique no player acima.

