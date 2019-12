‘Expresso’: Críticas à Lava Jato, ataques a Paulo Freire e mata-mata da Liga dos Campeões

Procuradores da República reagem às críticas do presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, à Operação Lava Jato. Em entrevista ao Estado, ele disse que a operação destruiu empresas. Em frente ao Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro chama o educador Paulo Freire de “energúmeno”. Em Madri, a Cúpula do Clima termina com um acordo tímido e poucos avanços entre os países participantes, que prometem pensar mais sobre o assunto no ano que vem.

Acompanhe ainda: o fracasso da greve dos caminhoneiros e os confrontos das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. Ouça tudo isso e muito mais no Eldorado Expresso desta segunda-feira, 16. Clique no player acima.

