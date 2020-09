Expresso: Crivella alvo do Ministério Público; militares da reserva chamam Bolsonaro de traidor; e diversidade no Oscar

O Ministério Público e a Polícia Civil do Rio cumpriram na manhã desta quinta-feira, 10, mandados de busca e apreensão na casa do prefeito do Rio, Marcelo Crivella (Republicanos), e em duas sedes da Prefeitura.. A investigação apura suposto esquema de corrupção e organização criminosa no Executivo carioca.

E ainda: Bolsonaro participa da formatura de sargentos da Marinha. Do lado de fora da cerimônia, houve protesto de reservistas, que criticaram as mudanças na Previdência dos militares e chamaram o presidente de “traidor”.

