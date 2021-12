Expresso: Cruzeiros em Santos e Salvador com surtos de covid

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou nesta quinta-feira que está monitorando surtos de covid-19 em dois navios cruzeiros. Até o último boletim da agência, havia 146 casos confirmados da doença, entre tripulantes e passageiros do MSC Splendida e do Costa Diadema, que estão sob supervisão sanitária da agência em Santos e Salvador, respectivamente.

Quem vencer a próxima eleição para o Palácio do Planalto, em 2022, precisará assumir a tarefa de “pacificar e reconstruir o País”. A avaliação é do ex-presidente Michel Temer, que tem sido acionado para atuar como uma espécie de conciliador em crises institucionais como a que envolveu, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

E ainda: a consolidação do home office nas regiões mais ricas e as vitórias de um etíope e uma queniana na corrida de São Silvestre. Ouça estas e outras notícias desta sexta-feira, 31, no “Eldorado Expresso”.

