Expresso: Decisão nas eleições dos EUA; Brasil após resultado americano; e Mourão sobre a vacina para Covid

A campanha eleitoral nos Estados Unidos foi marcada pela crise do novo coronavírus e o impacto da pandemia na economia americana, teve troca de ofensas entre os candidatos Donald Trump e Joe Biden e a votação antecipada já é recorde em alguns Estados-chave para a disputa de 2020. Quem será o novo presidente dos EUA? Trump, reeleito? Ou o democrata Biden, que aparece nas pesquisas eleitorais como favorito?

E ainda: o vice Hamilton Mourão negando briga com o presidente por causa da vacina contra a covid. Ouça essas e outras notícias desta terça-feira, 03, no “Eldorado Expresso”.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.