‘Expresso’: Decisão sobre prisão em 2ª instância, Lava Jato 67 e mais um capítulo de ‘Éramos 53’

O Supremo Tribunal Federal começa a decidir hoje se mantém a prisão em segunda instância: primeiro voto, do ministro Marco Aurélio Mello, foi contra. Enquanto isso, a fase 67 da Operação Lava Jato revela novos casos de pagamento de propina de clube de empreiteiras em contratos com a Petrobrás.

Ainda neste programa, um novo capítulo de “Éramos 53”, a radionovela “western” sobre o racha do PSL. Acompanhe também a conclusão da reforma da Previdência, a repercussão da crise ambiental no Nordeste e o argentino River Plate à espera de um time brasileiro — Flamengo ou Grêmio — na final da Copa Libertadores. Ouça essas e outras notícias no Eldorado Expresso desta quarta-feira, 23. Clique no player acima.

