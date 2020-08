Expresso: Defesa com mais verba do que Educação; e ações no Congresso sobre o dossiê contra servidores

O governo de Jair Bolsonaro prevê reservar R$ 5,8 bilhões a mais no Orçamento do ano que vem para despesas com militares do que com a educação no País. A proposta com a divisão dos recursos entre os ministérios está nas mãos da equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes, e deve ser encaminhada até o fim deste mês ao Congresso. Caso confirmada, será a primeira vez em dez anos que o Ministério da Defesa terá um valor superior ao da pasta da Educação.

E ainda: as ações no Congresso sobre o dossiê do governo contra servidores considerados “antifascistas”. Ouça essas e outras notícias desta segunda-feira, 17, no “Eldorado Expresso”.

