‘Expresso’: Defesa pede libertação de Lula, estruturas da Cultura vão para o Turismo e o novo livro de Chico Buarque

A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu à Justiça Federal em Curitiba, nesta sexta-feira (08), a libertação do petista um dia após o Supremo Tribunal Federal ter derrubado a prisão para condenados em segunda instância. Já o governo federal decidiu transferir mais estruturas da Cultura para o Ministério do Turismo, entre elas a Ancine, o Iphan e a Funarte.

E ainda: a reabertura do Parque Nacional de Abrolhos, na Bahia, e o novo livro de Chico Buarque que mostra um Rio de Janeiro desmoronando. Ouça tudo isso e muito mais no Eldorado Expresso de hoje. Clique no player acima.

