Expresso: Defesa tem 48h para apresentar fiscalização ‘paralela’ das urnas

O ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, determinou que o Ministério da Defesa apresente à corte a cópia de documentos existentes sobre a fiscalização ‘paralela’ das urnas eletrônicas feita pela pasta durante o primeiro turno destas eleições. O magistrado viu possível desvio de finalidade e abuso de poder na eventual entrega do relatório de auditoria do sistema eletrônico de votação ao presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição.

O preço do diesel segue em escalada no mercado internacional, aumentando a defasagem do preço do combustível comercializado no Brasil. A pressão altista só tende a piorar, segundo especialistas ouvidos pelo Estadão/Broadcast, com o aumento do frio na Europa, fechamento de refinarias e a proximidade da proibição de importações da Rússia, o que vai reduzir ainda mais a oferta global.

E ainda: os bombardeios russos que causam apagões na Ucrânia e a queda dos exames preventivos de câncer de mama por causa da pandemia. Ouça estas e outras notícias desta terça-feira, 18, no “Eldorado Expresso”.