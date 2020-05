Expresso: Delegado da Lava Jato na PF; possível lockdown em Manaus; e a atuação de Nelson Teich

O delegado Tácio Muzzi vai assumir a Superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro após o atual chefe da corporação fluminense Carlos Henrique Oliveira ser convidado por Rolando Alexandre de Souza para a direção-executiva da PF. Atualmente Tácio Muzzi é Delegado Regional Executivo da PF do Rio e já atuou interinamente na superintendência da corporação fluminense durante crise na corporação no ano passado. Além disso, chefiou a Delegacia de Repressão à Corrupção e Crimes Financeiros no Rio, foi coordenador da Lava Jato no Estado e acumula passagem pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

E ainda: a desconfiança sobre a atuação do ministro da Saúde, Nelson Teich. Ouça essas e outras notícias no Eldorado Expresso desta terça-feira, 05. Clique no player acima.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.