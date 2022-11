Expresso: ‘Democracia foi atacada no Brasil, mas sobreviveu’, diz Alexandre de Moraes

No momento em que apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) fazem protestos pelo Brasil contra o resultado das eleições e em defesa da intervenção militar, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre Moraes, afirmou nesta segunda-feira, 14, em Nova York, que a “democracia foi atacada no Brasil, mas sobreviveu”.

A declaração foi dada durante o Brazil Conference, evento promovido pelo Grupo de Líderes Empresariais (Lide), que reuniu também os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Dias Toffoli

E ainda: a Procuradoria-Geral da República pede arquivamentos em série de investigações que atingem Jair Bolsonaro. O STF negou pedidos e encaminhou à Polícia Federal casos da CPI da Covid. E o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva embarca para o Egito e terá encontros com líderes de outros países na Conferência do Clima da ONU.

