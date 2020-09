Expresso: Depoimento presencial de Bolsonaro no caso PF; secretário é preso no RJ; e queimada no Pantanal

O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, contrariou o procurador-geral da República, Augusto Aras e determinou que o presidente Jair Bolsonaro preste depoimento pessoalmente, no inquérito que apura suposta interferência na Polícia Federal, aberto após acusação do ex-ministro Sérgio Moro, da Justiça e Segurança Pública. O decano do Supremo não adotou o procedimento sugerido pelo chefe do Ministério Público Federal, para quem o depoimento poderia ser tomado por escrito.

E ainda: a reportagem do Estadão está acompanhando as queimadas direto do Pantanal. Ouça essas e outras notícias desta sexta-feira, 11, no “Eldorado Expresso”.

