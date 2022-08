Expresso: Deputados mudam de cor para reeleição

Um grupo de 33 deputados candidatos à reeleição mudou de cor ao disputar a eleição deste ano. Em 2018, eles se declararam brancos e, em 2022, se apresentaram à Justiça Eleitoral como pardos. A mudança vai impactar diretamente no financiamento da campanha e na entrega de recursos públicos para os partidos a partir do próximo ano.

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) disse ter acionado o Supremo Tribunal Federal (STF) para quebrar o sigilo de um grupo de WhatsApp com empresários bolsonaristas que teriam defendido, na troca de mensagens, um golpe de estado para manter o presidente Jair Bolsonaro (PL) no Planalto. O parlamentar defende que os autores das mensagens sejam presos “se necessário”. “A democracia não pode tolerar a convivência com quem quer sabotá-la”, argumentou.

E ainda: o leilão para a concessão de Congonhas e outros aeroportos e os sorvetes retirados do mercado pela Anvisa.