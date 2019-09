‘Expresso’: Desbloqueio de R$ 2 bi na educação, Lula no semiaberto e mais polêmicas com o VAR

O ministério da Educação anuncia o desbloqueio de R$ 2 bilhões do orçamento deste ano. A maior parte da verba vai para as universidades federais. Enquanto isso, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) calcula perdas de quase R$ 15 bilhões em créditos à Odebrecht, envolvida no esquema de corrupção descoberto pela Operação Lava Jato.

E ainda: a possível ida do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o regime semiaberto, as polêmicas da arbitragem no Brasileirão e as transformações do Rock in Rio em 34 anos. Ouça tudo isso e muito mais no Eldorado Expresso desta segunda-feira, 30. Clique no player acima.

