‘Expresso’: Desconto de Bolsonaro a igrejas, guerra de versões na tensão EUA x Irã e novidades no mundo da tecnologia

Para agradar evangélicos, o presidente Jair Bolsonaro quer conceder desconto na conta de luz de igrejas. No noticiário internacional, uma guerra de versões se intensifica após Estados Unidos e Canadá afirmarem que avião ucraniano pode ter sido abatido acidentalmente por missil iraniano.

E a maior feira de tecnologia do mundo termina hoje e traz de tela dobrável a brinquedos sexuais high-tech como novidades. Confira ainda: o esquenta dos times paulistas na Florida Cup, torneio de pré-temporada com o qual os brasileiros já se acostumaram. Ouça essas e outras notícias no Eldorado Expresso desta sexta-feira, 10. Clique no player acima.

