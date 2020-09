Expresso: Desemprego atinge patamar mais alto da história; Renda Cidadã; e novo nome para o STF

A taxa de desemprego no Brasil foi de 13,8% no trimestre de maio a julho de 2020, a maior da série histórica, iniciada em 2012, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), divulgados nesta quarta-feira, 30, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No mesmo período de 2019 a taxa ficou em 11,8% e no trimestre de fevereiro a abril deste ano, em 12,6%.

E ainda: um novo nome para a vaga de Celso de Mello no STF. Ouça essas e outras notícias desta quarta-feira, 30, no “Eldorado Expresso”.

