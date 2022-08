Expresso: Desemprego volta a cair e registra 9,1% em julho

A taxa de desemprego no Brasil voltou a cair no trimestre encerrado em julho, e ficou em 9,1%, o menor patamar desde dezembro de 2015. No período encerrado em junho, a taxa havia ficado em 9,3%. A população desocupada ficou em 9,9 milhões de pessoas, o menor nível desde o trimestre encerrado em janeiro de 2016, segundo dados da Pnad Contínua divulgados nesta quarta-feira, 31, pelo IBGE.

A USP (Universidade de São Paulo) aprovou a criação de uma comissão para conferir a autenticidade da autodeclaração racial dada pelos alunos que ingressam na universidade por meio do sistema de cotas. A medida passa a valer no vestibular deste ano.

