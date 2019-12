Expresso: Deslizamento em Recife, queda de Bolsonaro e Moro pelo ‘Financial Times’

Sete pessoas morreram – entre elas um bebê de 2 meses e uma criança de 8 anos – após o deslizamento de uma barreira e a destruição de duas residências no bairro de Dois Unidos, na zona norte do Recife, na madrugada desta terça-feira, 24. Outras três pessoas ficaram feridas e duas estão desaparecidas.

Acompanhe ainda: O presente de Natal para os cinéfilos paulistanos em 1979 chegou no dia 24 de dezembro, há exatos 40 anos, quando estreou na cidade Apocalipse Now, o mais ousado e conturbado filme dirigido por Francis Ford Coppola. Ouça tudo isso e muito mais no Eldorado Expresso desta terça-feira, 24. Clique no player acima.

