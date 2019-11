‘Expresso’: Desmatamento na Amazônia, novo partido de Bolsonaro e decisão na Libertadores

O desmatamento em áreas protegidas federais da Amazônia cresce 84% em um ano e supera a média de toda a região. Enquanto isso, após a festa de fundação da Aliança Pelo Brasil, o presidente Jair Bolsonaro diz, em Brasília, que consegue formar o novo partido em um mês caso o Tribunal Superior Eleitoral dê aval para a coleta de assinaturas eletrônicas.

Acompanhe ainda: hora da decisão na Libertadores entre Flamengo e River Plate, em Lima, no Peru, e a estreia de A Vida Invisível, novo filme da atriz Fernanda Montenegro. Ouça essas e outras notícias no Eldorado Expresso desta sexta-feira, 22. Clique no player acima.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.