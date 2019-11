‘Expresso’: Desmatamento na Amazônia, reforma tributária de Guedes e campanha contra sarampo

O desmatamento da Amazônia sobe quase 30% em um ano, no maior índice registrado desde 2008. Enquanto isso, a reforma tributária proposta pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, será enviada ao Congresso em quatro fases. A primeira prevê a criação de um imposto federal sobre o consumo.

Confira ainda: a campanha de vacinação contra o sarampo para jovens de 20 a 29 anos e o futuro do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Ouça essas e outras notícias no Eldorado Expresso desta segunda-feira. Clique no player abaixo.

