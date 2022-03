Expresso: Dez prefeitos denunciaram esquema do MEC

Pelo menos dez prefeitos atestam que pastores atuaram na intermediação de recursos ou no acesso direto ao ministro da Educação, Milton Ribeiro. Desse grupo, três já admitiram que ouviram pedido de propina em troca da liberação de verbas federais para escolas. Eles serão intimados a prestar depoimento à Polícia Federal. O caso foi revelado pelo Estadão.

Autoridades de Mariupol, no sudeste da Ucrânia, disseram nesta sexta-feira que pelo menos 300 pessoas morreram no ataque de 16 de março em um teatro da cidade. Segundo a prefeitura local, cerca de 1.300 pessoas estavam abrigadas no prédio, dessas apenas 150 saíram do edifício imediatamente após o bombardeio. A maior parte das pessoas estava se escondendo sob o palco e os escombros bloquearam a saída.

E ainda: o avanço de uma nova linhagem da variante Ômicron no Brasil e a volta do festival Lollapalooza após dois anos de cancelamento por causa da pandemia. Ouça estas e outras notícias desta sexta-feira, 25, no “Eldorado Expresso”.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.