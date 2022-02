Expresso: Dezenas morrem por chuva em Petrópolis, no Rio

Até o momento do fechamento deste texto, já eram 55 os mortos em decorrência de fortes chuvas em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Segundo a prefeitura, foram contabilizados 229 ocorrências, das quais 189 são por deslizamentos. Ao menos 21 pessoas foram resgatadas com vida. Mais de 180 militares trabalham no atendimento à população e, de acordo com a Defesa Civil. O órgão informou ainda que vários pontos do centro estão bloqueados e as aulas da rede pública foram suspensas. A administração municipal orientou que os moradores evitassem sair de casa.

Após uma reunião realizada em meio às tensões no Leste Europeu, o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o presidente russo, Vladimir Putin, fizeram uma declaração conjunta no Kremlin. Sem mencionar a situação da Ucrânia, os presidentes se disseram solidários aos países que se empenham pela paz, e prometeram fortalecer a cooperação e as relações bilaterais entre Brasil e Rússia.

E mais: uma rebelião de garimpeiros no Pará e o alerta do futuro presidente do TSE para ciberataques nas eleições. Ouça estas e outras notícias desta quarta-feira, 16, no “Eldorado Expresso”.

