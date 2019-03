‘Expresso’: Dia das Mulheres em Brasília, apagão na Venezuela e o exportador futebol brasileiro

O Eldorado Expresso desta sexta-feira, 8, destaca o Dia Internacional da Mulher. O presidente Jair Bolsonaro (PSL) aproveita a data para comparar as mulheres a “jóias raras” e também tenta esclarecer pontos da política internacional do governo. Uma cerimonia marca o lançamento da campanha #SalveUmaMulher, promovida pela ministra Damares Alves. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostra que o rendimento médio da mulher equivale a 79% do recebido por um homem.

O programa de hoje também aborda as falhas na comunicação do Palácio do Planalto. Ontem, durante evento no Rio de Janeiro, Bolsonaro afirmou que “democracia e liberdade só existem quando as Forças Armadas querem”. Integrantes do governo precisaram se manifestar publicamente para dizer que o presidente foi mal interpretado. Ainda nesta edição, o apagão na Venezuela que suspendeu as aulas nas escolas do país. Além disso, o podcast trata dos lucros dos clubes brasileiros com venda de jogadores para o exterior. Ouça no player acima. Você também pode ouvir o Eldorado Expresso ao vivo na Rádio Eldorado (FM 107,3), de segunda a sexta, a partir das 13h.

