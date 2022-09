Expresso: Diferença entre Lula e Bolsonaro cai a seis pontos

Pesquisa BTG/FSB divulgada nesta segunda mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 41% das intenções de voto, ante 35% do presidente Jair Bolsonaro (PL). Simone Tebet (MDB) tem 7% e empata na margem de erro com Ciro Gomes (PDT), que tem 9%. Soraya Thronicke (União Brasil) e Felipe d’Avila (Novo) têm 1% cada.

Um cortejo acompanhado por milhares de pessoas levou hoje o corpo da rainha Elizabeth II para a Catedral de Saint Giles, em Edimburgo, capital da Escócia. No local, foi realizada uma missa em homenagem à monarca, morta na última quinta-feira, aos 96 anos. A cerimônia religiosa contou com a presença do rei Charles III e de outros membros da família real britânica.

E mais: o aumento do número de voos no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e a suspeita de corrupção na venda de Neymar do Santos para o Barcelona. Ouça estas e outras notícias desta segunda-feira, 12, no “Eldorado Expresso”.