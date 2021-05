Expresso: Dimas Covas fala na CPI sobre oferta de vacina em julho para a Saúde

O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, participa, nesta quinta-feira, como testemunha na CPI da Covid no Senado. O órgão do governo do Estado de São Paulo foi o primeiro centro a fornecer vacina contra a covid-19 no Brasil. A CoronaVac, que tem sido aplicada em brasileiro desde 17 de janeiro, é resultado da associação do Butantan com o laboratório Sinovac Biotech, da China. Em sua primeira declaração à CPI da Covid, o presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, afirmou que fez a primeira oferta de doses da Coronavac ao Ministério da Saúde ainda em julho de 2020, mas que não recebeu retorno.

E ainda: a tensão no Exército com a tentativa de blindagem de Eduardo Pazuello. Ouça essas e outras notícias desta quinta-feira, 27, no “Eldorado Expresso”.

