Expresso: Diminuem os suspeitos de coronavírus no Brasil; o veto de Bolsonaro aos ministros; morre o ator Kirk Douglas

O Brasil tem 9 casos suspeitos de coronavírus. O Ministério da Saúde atualizou o boletim divulgado mais cedo, que apontava para 8 suspeitas. Com isso, o número caiu de 11 para 9 entre quarta-feira, 5, e esta quinta-feira, 6. O boletim foi divulgado em reunião com secretários estaduais e municipais de Saúde. Desde que o Ministério da Saúde começou a monitorar suspeitas no País, 24 casos foram descartados.

E ainda: O ator americano Kirk Douglas morreu nesta quinta-feira, 6, aos 103 anos. Quem confirmou a informação foi seu filho, o também ator e produtor Michael Douglas, em uma rede social. Ouça essas e outras notícias no Eldorado Expresso desta quinta-feira, 06. Clique no player acima.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.