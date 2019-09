‘Expresso’: Discurso de Bolsonaro na ONU, caso Ágatha e a mãe que narra gols para o filho cego

Em discurso na Assembleia-Geral da ONU, em Nova York, o presidente Jair Bolsonaro (PSL) afirma que tem compromisso com a preservação da Amazônia e acusa líderes estrangeiros de ataque à soberania do Brasil. No Rio de Janeiro, a polícia ouve testemunhas na investigação da morte da menina Ágatha, de 8 anos, enquanto o governador Wilson Witzel (PSC) prepara uma cartilha para orientar moradores de favelas durante confrontos. E ainda: a narração de um gol pela mãe considerada pela Fifa como a melhor torcedora do ano. Ouça tudo isso e muito mais no Eldorado Expresso desta terça-feira, 24.

