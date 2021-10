Expresso: Docentes têm orgulho, mas se sentem desvalorizados na carreira

Mesmo com a pandemia, quando famílias disseram perceber que não é fácil ser professor, o sentimento dos docentes ainda é de baixa valorização. Em pesquisa realizada pelo Instituto Península, entre setembro e outubro, com profissionais de escolas públicas e particulares, 74% acreditam que os professores não são respeitados no Brasil. Por outro lado, quase todos acham que são importantes para a transformação social do País e da vida dos alunos. Mais da metade (52%) diz que é “um orgulho ser professor no Brasil” e ainda dois em cada três deles escolheriam dar aulas novamente, se pudessem voltar no tempo.

Oito em cada dez crianças estão com o calendário de vacinação em atraso no Estado de São Paulo. Esse grupo está entre os alvos prioritários do Dia V, um mutirão que será realizado neste sábado nos 645 municípios paulistas. A campanha também tenta regularizar a 2a dose da vacina anticovid, que está em atraso para mais de 4 milhões de pessoas. Desse total, 50% receberam a 1ª dose da vacina da Pfizer e já podem ir aos postos porque o intervalo para a 2ª dose foi reduzido de 12 para 8 semanas pelo Ministério da Saúde.

E mais: o INSS sem orçamento para reduzir a espera por benefícios e o misterioso trabalho do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello no Palácio do Planalto. Ouça estas e outras notícias desta sexta-feira, 15, no “Eldorado Expresso”.

