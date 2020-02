Expresso: Dólar não para de subir; coronavírus; e navio afundando no Maranhão

O nervosismo prevalece no câmbio e na Bolsa nesta quinta-feira, 27, acompanhando a aversão a risco no exterior com a rápida disseminação do coronavírus pelo mundo. O dólar chegou a bater em R$ 4,50, em nova marca recorde, e o Ibovespa caiu para os 103 mil pontos. As Bolsas abriram em queda forte em Nova York e caíam mais de 3% na Europa. O petróleo WTI despencava quase 5% e o Brent, perto de 4%.

E ainda: O navio MV Stella Banner, que transporta minério da Vale e que ameaça naufragar no mar do Maranhão, já registra vazamentos de óleo no oceano. Ouça essas e outras notícias no Eldorado Expresso desta quinta-feira, 27. Clique no player acima.

