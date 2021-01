Expresso: Doses de vacinas não são suficientes para cumprir o prometido; e Mourão comenta fala de Bolsonaro sobre Forças Armadas

Após falhas de logística do Ministério da Saúde que atrasaram a distribuição da vacina contra a covid-19, os Estados da Bahia, Pará, Alagoas, Sergipe, Paraíba, Rio Grande do Norte, Acre, Amapá e o Distrito Federal começaram suas campanhas de vacinação na manhã desta terça-feira, 19. Rondônia e Roraima devem iniciar a imunização ainda nesta terça.

E ainda: a tradução de Mourão da fala de Bolsonaro sobre ditadura e democracia. Ouça essas e outras notícias desta terça-feira, 19, no “Eldorado Expresso”.

Enfermeira Maria Angélica de Carvalho Sobrinha recebeu a vacina contra a covid-19 na Bahia Foto: Camila Souza/GOVBA