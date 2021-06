Expresso: “Dra Cloroquina” nega intenção de mudança na bula do remédio

A médica Nise Yamaguchi, defensora da prescrição de cloroquina para pacientes com covid-19, presta depoimento à CPI da Covid nesta terça-feira. Após assistir o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta e o atual presidente da Anvisa, Antonio Barra Torres, narrarem a tentativa de alterar a bula da cloroquina para indicar o remédio no tratamento de covid-19, Nise Yamaguchi negou que tenha feito essa sugestão. “Não fiz nenhuma minuta para mudar a bula da cloroquina”, disse a médica.

E ainda: a oposição dividida na realização de novos protestos contra Jair Bolsonaro. Ouça essas e outras notícias desta terça-feira, 01, no “Eldorado Expresso”.

