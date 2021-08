Expresso: Dupla derrota de Bolsonaro – no Judiciário e no Congresso

A Proposta de Emenda à Constituição do voto impresso foi derrotada nesta quinta-feira, 5, na comissão especial sobre o tema, mas isso não significa que o texto foi definitivamente rejeitado pela Câmara. Pelo regimento da Casa Legislativa, há ainda a possibilidade de a PEC ser votada em plenário. Também nesta quinta, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, anunciou o cancelamento da reunião que haveria entre os chefes de poderes. Nos últimos dias, Bolsonaro passou a reiterar diariamente as críticas ao sistema eleitoral e aos ministros e, nesta quarta chegou a ameaçar agir fora da Constituição.

E ainda: O ‘adiós’ de Messi do Barcelona, o ‘tchau’ repentino de Tandara das Olimpíadas e o ‘welcome’ da seleção feminina de vôlei à final, que venceu a Coreia do Sul e enfrenta os Estados Unidos na próxima madrugada. Ouça estas e outras notícias desta sexta-feira, 06, no “Eldorado Expresso”.

