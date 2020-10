Expresso: Dúvida no comando da Câmara; Trump e eleição nos EUA; e volta às aulas em SP

A queda de braço pelo comando da Câmara dos Deputados a partir de 2021 contaminou o ambiente político para a instalação da Comissão Mista de Orçamento (CMO) e gerou o receio de que falte base legal para o governo pagar suas despesas a partir de janeiro – inclusive aposentadorias, salários e benefícios assistenciais como o Bolsa Família.

E ainda: alegria e preocupação se misturando na reabertura das escolas em São Paulo. Ouça essas e outras notícias desta quinta-feira, 08, no “Eldorado Expresso”.

