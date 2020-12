Expresso: Economia com alta recorde de 7,7%; hospitais ampliam leitos para Covid; e vacinas para coronavírus

O ministro da Economia, Paulo Guedes, admitiu nesta quinta-feira, 3, que o crescimento de 7,7% do Produto Interno Bruto (PIB) no terceiro trimestre ante o trimestre anterior ficou um pouco abaixo do que o governo esperava, mas afirmou que o desempenho ainda sinaliza uma retomada forte da atividade após o pior momento da pandemia de covid-19.

E ainda: a discussão sobre o uso emergencial de vacinas contra o coronavírus. Ouça essas e outras notícias desta quinta-feira, 03, no “Eldorado Expresso”.

