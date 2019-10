‘Expresso’: Eduardo vira líder do PSL, protestos no Chile e Flamengo rumo ao título brasileiro

Em mais um capítulo da “guerra de listas”, agora foi a vez do líder do governo na Câmara, deputado Vitor Hugo, apresentar nomes para tentar levar o deputado Eduardo Bolsonaro à liderança do PSL na Casa. O documento, segundo nota divulgada pela assessoria da liderança do governo, tem 29 assinaturas e foi apresentado na manhã de hoje à Secretaria-Geral da Mesa Diretora.

E ainda: o Flamengo pode ser campeão brasileiro em quatro rodadas. Ouça tudo isso e muito mais no Eldorado Expresso desta segunda-feira, 21. Clique no player acima.