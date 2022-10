Expresso: Educação e Saúde perdem verbas para o Orçamento Secreto

A menos de três meses do fim do ano, o governo Jair Bolsonaro ainda não comprou cerca de 70 milhões de livros didáticos para alunos e professores dos primeiros anos do ensino fundamental da rede pública do País. O bloqueio de recursos do Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD) este ano alcançou R$ 796,5 milhões. O corte de verbas do Ministério da Saúde, promovido pelo governo para reservar dinheiro ao orçamento secreto, em 2023, atingiu 12 programas da pasta, entre eles o que distribui medicamentos para tratamento de aids, infecções sexualmente transmissíveis e hepatites virais.

A senadora pelo Mato Grosso do Sul, Simone Tebet (MDB), terceira colocada entre os presidenciáveis no primeiro turno, afirmou que sua principal preocupação com relação ao próximo governo é a formação do Poder Legislativo. Em entrevista à Rádio Eldorado ela destacou o perfil reacionário dos novos eleitos para o Congresso.

E ainda: o avanço do desmatamento na Amazônia e o Nobel da Paz para um ativista e duas ONGs que denunciam crimes de guerra na Ucrânia. Ouça estas e outras notícias desta sexta-feira, 07, no “Eldorado Expresso”.