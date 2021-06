Expresso: Em CPI da Covid, ex-secretário de Saúde do Amazonas contradiz Pazuello sobre falta de oxigênio

Em resposta aos questionamentos dos senadores na CPI da Covid, Marcellus Campêlo, ex-secretário de Saúde do Amazonas, repetiu reiteradas vezes que o estado informou ao governo federal sobre a escassez de oxigênio no dia 7 de janeiro: a data contradiz o depoimento do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello. Na CPI, o coronel da ativa diz ter sido contatado no dia 10 pelo Estado.

Troca de e-mails entre a diplomacia brasileira e a chancelaria indiana e representantes de farmacêuticas do país asiático mostra a agilidade com que o governo de Jair Bolsonaro buscou adquirir hidroxicloroquina para o tratamento da covid-19, medicamento sem eficácia comprovada contra a doença.

E ainda: A criação do “filódromo” da vacina em São Paulo. Ouça essas e outras notícias desta terça-feira, 15, no “Eldorado Expresso”.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.