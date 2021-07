Expresso: Em CPI da Covid, Roberto Dias nega pedido de propina

A CPI da Covid ouve nesta quarta o ex-diretor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias. Ele chegou ao cargo por apadrinhamento do Centrão e foi exonerado do posto em 29 de junho, depois da denúncia de que teria pedido propina de um dólar por dose para autorizar a compra da vacina AstraZeneca pelo governo federal. Na semana passada, Dominguetti disse aos senadores ter recebido um pedido de propina para a compra de 400 milhões de doses da vacina durante jantar em um restaurante em Brasília.

O presidente do Haiti, Jovenel Moïse foi assassinado em um ataque à residência oficial do governo na capital Porto Príncipe, anunciou nesta quarta-feira, 7, o primeiro-ministro do país, Claude Joseph. A primeira-dama Martine Moïse também foi baleada e chegou a ser dada como morta, mas está hospitalizada segundo as informações mais recentes do governo.

E mais: Governo de São Paulo amplia horário de funcionamento do comércio e extingue limite de alunos em escolas e faculdades a partir de agosto. Anúncio foi feito no mesmo dia em que o mundo bate a marca de 4 milhões de mortes por Covid-19. Ouça estas e outras notícias desta quarta-feira, dia 7, no “Eldorado Expresso”.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.