Expresso: Em inquérito, Ciro Nogueira trata presidente do Cade como apadrinhado

O inquérito da Polícia Federal que apontou indícios da prática dos crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, mostra num trecho de suas 217 páginas que ele trata um apadrinhado em posto-chave do governo como seu despachante pessoal. Em uma conversa, o ministro se refere ao presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), Alexandre Cordeiro, como “meu menino” e diz ainda “eu botei ele lá”.

O presidente da Comissão de Educação do Senado, Marcelo Castro (MDB-PI) disse hoje que a Mesa Diretora da Casa pode pedir informações sobre as visitas dos pastores Gilmar Santos e Arílton Moura ao Palácio do Planalto. Os dois lobistas são peças-chave nas denúncias de corrupção envolvendo o Ministério da Educação. O governo se recusou a divulgar as agendas, alegando questões de segurança da Presidência da República. O pedido havia sido feito pelo jornal O Globo, com base na Lei de Acesso à Informação.

E ainda: o reajuste de 5% para os servidores federais e um alerta da ONU após 50 dias de guerra na Ucrânia. Ouça estas e outras notícias desta quinta-feira, 14, no “Eldorado Expresso”.