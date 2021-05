Expresso: Em pandemia, ministro Marinho aumenta repasse ao seu estado em 223%

O Ministério do Desenvolvimento Regional priorizou, em 2020, a destinação de verbas ao Rio Grande do Norte, base política do ministro Rogério Marinho. No ano em que Marinho assumiu o atual cargo, o governo federal assinou contratos para enviar um total de R$ 1,2 bilhão ao Estado, que passou a ser o primeiro no ranking da pasta. O dinheiro será aplicado em obras de porte, como a construção de adutoras e parques eólicos, na compra de tratores agrícolas, construção de galpões, cisternas e asfaltamento de ruas e estradas.

E ainda: o encontro entre dois adversários agora mais próximos: os ex-presidentes Lula e Fernando Henrique Cardoso. Ouça essas e outras notícias desta sexta-feira, 21, no “Eldorado Expresso”.

