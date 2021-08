Expresso: Em sabatina, Aras nega alinhamento com o governo e diz ter atuação técnica

A Comissão de Constituição e Justiça do Senado sabatina nesta terça-feira, 24, o Procurador-geral da República, Augusto Aras, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para mais dois anos no cargo. Pressionado por supostas omissões em favor do governo, ele foi alvo de duas ações arquivadas nesta semana por ministros do Supremo Tribunal Federal. No depoimento à CCJ, Aras apontou excessos da Operação Lava Jato, negou alinhamento com o Palácio do Planalto e alegou ter uma atuação técnica à frente da PGR.

A Polícia Federal prendeu na manhã desta terça-feira, 24, em São Paulo, três hackers que atacaram o site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em junho. As medidas fazem parte da Operação Script Kiddie, que ainda cumpre cinco mandados de busca e apreensão em endereços das cidades de São Paulo e Araçatuba (SP). As ordens foram expedidas pelo Juízo da 10ª Vara da Justiça Federal no Distrito Federal, após representação da PF. A investigação foi solicitada a pedido do presidente do TSE, Luís Roberto Barroso.

E mais: o resultado da crise hídrica nas contas de Energia Elétrica e a abertura dos Jogos Paraolímpicos de Tóquio. Ouça estas e outras notícias desta terça-feira, 24, no “Eldorado Expresso”.

