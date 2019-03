‘Expresso’: Embate pela reforma, confissão de Battisti e suspensão da prova de alfabetização

O Eldorado Expresso desta segunda-feira, 25, traz mais um capítulo da troca de farpas entre os presidentes da República, Jair Bolsonaro (PSL), e da Câmara, Rodrigo Maia (DEM), na articulação do governo pela reforma da Previdência. Após jantar realizado nesse domingo, 24, na residência oficial de Maia, lideranças do chamado Centrão decidiram que é hora de tentar “baixar a temperatura” da crise instalada entre o Executivo e o Congresso nos últimos dias.

Ainda neste podcast, os apresentadores Haisem Abaki e Carolina Ercolin falam sobre a decisão do Ministério da Educação de não avaliar este ano o nível de alfabetização das crianças brasileiras; a primeira confissão de Cesare Battisti de que participou dos quatro homicídios pelos quais foi condenado a prisão perpétua; a polêmica envolvendo o VAR no Campeonato Paulista; Paul McCartney andando de bicicleta na capital paulista; entre outros assuntos. Ouça o podcast no player acima. Você também pode ouvir o Eldorado Expresso ao vivo na Rádio Eldorado (FM 107,3), de segunda a sexta, a partir das 13h.

