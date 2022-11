Expresso: Equipe de Lula propõe PEC para manter Auxilio Brasil de R$ 600

A equipe de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) negocia um acordo para redigir uma PEC “emergencial” e definir o tamanho da licença para o governo gastar em 2023, retirando “despesas inadiáveis” do teto de gastos. O acordo discutido em reunião entre o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin e o relator-geral do Orçamento, Marcelo Castro, foi para estabelecer o chamado waiver total (uma licença para gastar) na “PEC da Transição”, que começa a ser escrita a partir de agora. O valor ainda não está definido e é alvo de impasse.

Ainda há pelo menos 70 pontos de interdição total ou parcial em rodovias federais pelo País, segundo o informe mais recente da Polícia Rodoviária Federal. Apesar do apelo do presidente Jair Bolsonaro na noite desta quarta, seus apoiadores ainda bloqueiam estradas em sete Estados. Santa Catarina segue no topo da lista de mais ocorrências (27).

E mais: o futuro governo Lula em busca de mais apoio parlamentar e o planejamento do campeão brasileiro Palmeiras para o ano que vem. Ouça estas e outras notícias desta quinta-feira, 3, no “Eldorado Expresso”.