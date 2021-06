Expresso: Estadão mostra alvo de ação por improbidade administrativa

Levantamento do Estadão em tribunais de todo o País mostra que 21 dos 81 senadores (25,9%) que vão analisar as mudanças na Lei de Improbidade Administrativa respondem a ações em razão de contratos firmados quando eram prefeitos ou governadores. A alteração da lei pode favorecê-los, caso se decida pela retroatividade da mudança, tese apoiada por advogados.

E ainda: a situação do vice Hamilton Mourão, isolado no governo. Ouça essas e outras notícias desta segunda-feira, 21, no “Eldorado Expresso”.

